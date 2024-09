Documentaire



L’augmentation vertigineuse des prix du carburant et les mesures environnementales (extension des Zones à Faibles Emissions, notamment) posent de façon criante la question de l’avenir des transports. Le « tout voiture », tel qu’on le connaît depuis des décennies, apparaît comme un modèle intenable sur le long terme. Une petite partie de la population a anticipé ce bouleversement. Loin de l’automobile, « couteau suisse des transports », nous allons voir comment des familles parfaitement intégrées ont réussi à combiner différentes solutions de déplacement, pour se passer de voiture. Car pour elles, il n’y a plus un seul véhicule bon à tout faire, mais une solution adaptée à chaque déplacement : marche à pied, vélo, transports en commun et parfois même une voiture… en location. Car ces familles ont également accepté l’idée qu’il n’est plus forcément intéressant d’être propriétaire de son mode de déplacement. Et même si la voiture reste prépondérante dans nos vies, le monde des mobilités évolue à marche forcée. Ce film s’intéresse donc à toutes les évolutions récentes : explosion des déplacements cyclables, renouveau du train, utilisation des plate-formes numériques pour faciliter les déplacements, concept de billetterie simplifiée et de ticket climat…

Éclairé par les commentaires de scientifiques spécialistes des mobilités, ce documentaire interroge sur la poursuite du rythme de vie effréné que nous a imposé la voiture et propose d’autres solutions, un peu plus lentes, mais probablement plus respectueuses de ce que nous aspirons à être.

Réalisateur : Hervé Brèque, Lucie Mizzi