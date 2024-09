Documentaire



À la Cité Internationale Universitaire de Paris, des étudiants comme Charlotte, Olivier, et Sébastien découvrent une nouvelle vie pleine de défis et de découvertes. Charlotte, venue de La Réunion, est impressionnée par sa chambre avec vue sur le parc, tandis qu’Olivier, un étudiant canadien, s’adapte rapidement et noue des amitiés dès son arrivée. Sébastien, habitué de la fondation Monaco, explore les pavillons historiques et partage son expérience dans cette communauté internationale unique.