Documentaire

Ces étudiants sont contraints de jongler entre leurs cours et des emplois à temps partiel pour survivre. Avec 20 heures de cours et jusqu’à 25 heures de travail par semaine, ils mènent une vie effrénée, souvent au bord du surmenage. Entre les examens, les longues journées et les sacrifices personnels, ils se battent pour financer leurs études et espérer un avenir meilleur. Découvrez le quotidien de ces jeunes qui, malgré la pression, persévèrent pour réussir, quitte à sacrifier leur temps et leur bien-être.