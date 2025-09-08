Et si l’école n’était pas seulement faite de leçons et d’examens ? Ce documentaire suit des enseignants pas comme...
Quand vient le moment d’acheter, on se retrouve souvent face à un vrai choix qui fait hésiter. D’un côté,...
Ils seraient une centaine, les plus jeunes n’ont que 9 ans. Des enfants livrés à eux-mêmes, sont arrivés à...
Chaque année, la rentrée scolaire est un moment décisif pour des millions de familles françaises. Entre cartables, cahiers, stylos...
A l’approche des examens de fin d’année, de plus en plus d’étudiants auraient recours au « dopage cérébral ». Consommation de...
Mon copain Corentin est royaliste, militaire et d’extrême-droite. On n’a rien en commun sauf nos souvenirs de bringues. Il...
L’Everest et après ? Inoxtag, neuf millions d’abonnés sur YouTube, a réalisé un documentaire sur son ascension du sommet...
La Russie de Vladimir Poutine exerce une fascination sur de nombreux complotistes français. Certains n’hésitent pas à s’y rendre...
A partir de son parcours personnel et de ses observations, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan aborde dans le cadre de cette...
Pour espérer une réinsertion, ces associations viennent en aide aux ex-prisonniers
En 2004, Romain Dupuy, un jeune déséquilibré, revient à l’hôpital de Pau où; il avait séjourné et égorge deux...
Du karaoké au PMU, du bal populaire aux jeux en famille. Ce documentaire explore les multiples façons de célébrer...
Dans ce talk, c’est la corruption qui est mise sous les feux des projecteurs. Avocate de formation, elle exerce...
Cuivre, inox, aluminium, le cours des métaux flambe pour le plus grand bonheur des ferrailleurs et des récupérateurs. Ce...
Au cours des dernières décennies, le marché des produits halal a connu une croissance spectaculaire, devenant un segment incontournable...
Les vacances ! Où vont-ils ? Que font-ils ? Comment se déplacent-ils ? Avec son humour caustique et pertinent, Leslie...
C’est un monde inversé. Au collège-lycée Toulouse-Lautrec en région parisienne, les élèves valides sont en minorité : un tiers...
Elle est l’ambassadrice d’une poupée Barbie porteuse de trisomie 21. Première conseillère municipale atteinte de ce syndrome, elle célèbre...
L’éducation est en pleine transformation. Ici, en France mais également partout dans le monde, elle subit des mutations telles...
À Nantes, les bibliothèques se révèlent être de véritables espaces de vie et de rencontre, bien loin de l’image...
