Documentaire

Un géant industriel révolutionne l’emploi en achetant un manoir pour ses salariés autistes. Ce reportage présente l’immersion de jeunes travailleurs dans une usine de luxe et leur apprentissage de l’autonomie résidentielle. Entre la rigueur des lignes de production et le défi de vivre sans ses parents, le documentaire dévoile les coulisses d’une inclusion réussie. Un portrait factuel sur le courage de Rémi et l’engagement de sa mère Marion face à un avenir incertain. Découvrez comment l’entreprise devient un moteur de dignité pour les personnes autistes, alliant salaire, logement et vie sociale.

Ce géant de l’industrie fait plus pour l’autisme en un projet que des années de politiques publiques. Offrir un CDI ET un logement, n’est-ce pas la meilleure forme de respect possible ?