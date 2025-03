Podcast

En niant, malgré les évidences, avoir été informé des dérives, des violences et des agressions sexuelles qui auraient eu cours dans l’institution Notre-Dame de Bétharram, François Bayrou s’est empêtré dans une nouvelle polémique. Une affaire qui n’est pas sans rappeler un autre scandale : celui du père Preynat et du cardinal Barbarin, où la mobilisation des victimes au travers de l’association lyonnaise La Parole Libérée avait fini par faire tomber le mur du silence.

En 2019, Thomas Rozec était allé à la rencontre de François Devaux, l’un des fondateurs de La Parole Libérée.

