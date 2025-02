Documentaire

Un rêve intemporel qui fascine aussi bien les enfants que les adultes : la chasse aux trésors. À travers les âges, des hommes et des femmes ont consacré leur existence à cette quête passionnée. Des aventuriers intrépides et des amateurs éclairés y investissent leur temps libre, souvent avec des découvertes spectaculaires à la clé.

Certains ont littéralement trouvé fortune : des millions d’euros sous forme d’or, de pierres précieuses ou de porcelaines rares. Tandis que certains écument les océans à la recherche d’épaves englouties dans des récifs coralliens, d’autres arpentent les campagnes françaises pour dénicher des monnaies anciennes ou des trésors de famille enfouis. On estime que 60 000 passionnés utilisent des détecteurs de métaux en France. Leur credo ? Les trésors, qu’ils soient sous la mer ou sous terre, attendent simplement d’être découverts.

Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces chasseurs de trésors dans des régions à couper le souffle : la Dordogne, l’Anjou, la Normandie… mais aussi au Maroc et en Indonésie. Et leurs trouvailles sont impressionnantes. Pierre, un lycéen de 16 ans, explore une forteresse médiévale avec l’accord du maire local. Alain, véritable légende dans le milieu, a accumulé plus de 400 kilos d’or en trois décennies. Jean-Paul, quant à lui, est un maître de la plongée sous-marine : à 59 ans, il explore des épaves millénaires dans l’océan Indien et a découvert un trésor estimé à 80 millions de dollars.

Avec eux, nous découvrirons les secrets de cette quête captivante : les méthodes, les astuces et les précautions à prendre pour éviter les désillusions. La chasse aux trésors, bien plus excitante que le loto, promet des richesses inouïes, mais elle n’est pas sans risques.

Réalisateur : Jean-Christophe Brisard