Documentaire

L’autocar, autrefois synonyme d’inconfort et de lenteur, s’est transformé en un moyen de transport moderne et abordable. Aujourd’hui, il offre des sièges inclinables, des prises électriques, le Wi-Fi, et un espace optimisé pour les jambes. Grâce à des tarifs compétitifs, il séduit de plus en plus de voyageurs, notamment pour des trajets longue distance comme Lyon-Amsterdam à moindre coût. Sécurité, surveillance GPS, régulateur de vitesse adaptatif, et innovations technologiques garantissent une expérience fiable. L’autocar s’affirme comme une alternative économique et confortable, répondant aux besoins d’une clientèle en quête de voyages accessibles.