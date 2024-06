Documentaire

Trier, vider ses placards… Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les posts qui mettent en scène cette forme de minimalisme très tendance. Aspirant à une qualité de vie meilleure, les adeptes de la sobriété volontaire s’allègent non seulement d’objets superflus, mais peuvent aussi couper les ponts avec des personnes toxiques dans leur entourage. Avec quel succès, au-delà de l’effet de mode ?

Friedmunt Sonnemann est un pionnier de la sobriété volontaire. Depuis plus de trente ans, il vit au cœur des forêts du Hunsrück, une région montagneuse qui s’étend de la Sarre au Palatinat. Il a construit de ses mains une petite maison d’argile qui n’a ni électricité, ni eau courante, et ne possède pas de smartphone. Des conditions certes rudes, mais que Friedmunt ne considère pas comme un sacrifice : selon lui, nous ne sommes pas sur Terre pour notre petit confort, mais au service d’une cause. À travers la sobriété volontaire, Friedmunt peut consacrer toute son énergie à un seul but : protéger dans son jardin des plantes rares menacées d’extinction. Un travail toujours fait à la main afin de recueillir leurs précieuses semences, à des années-lumière de la vie moderne. Mais pour combien de temps encore ?

En quittant Berlin pour l’Algarve, Christine Neder et sa famille ont pris un nouveau départ, renonçant au passage à vivre dans un logement spacieux. Le minimalisme fait désormais partie de leur quotidien : moins d’objets inutiles, plus de temps libre. Sa fille de cinq ans apprend déjà à se séparer des peluches dont elle ne se sert plus. Christine a fait de cette nouvelle vie un projet professionnel. Sur les réseaux sociaux, elle partage ses astuces de rangement, incitant ses followers à faire un tri radical dans leur garde-robe en trente jours. Pour elle, il ne s’agit pas seulement de renoncer à consommer, mais aussi d’adopter un mode de vie plus conscient. Car en transformant notre quotidien, le minimalisme interroge nos valeurs et notre rapport au monde.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

