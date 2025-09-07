Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...
Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
Cette maman gitane doit s’occuper seule de ses deux enfants
En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...
Et si l’amour était notre dernier refuge contre l’hypocrisie sociale ? Pour Rousseau, vivre en société, c’est tricher. Mais...
De nos jours, l’amour se vit sous toutes les formes. Quelle est la meilleure manière de s’épanouir affectivement :...
La maison des Babayagas existe et ses occupantes sont installées. En russe, le terme « Babayaga », fait référence aux sorcières...
La mort fait partie de la vie, mais depuis une cinquantaine d’années notre société tend à l’occulter. Pour en...
En couverture de son numéro de décembre 2011, «Time Magazine» choisissait, pour la première fois, un anonyme comme personnalité...
Ilunga Mande, champion de marathon et semi-marathon en République Démocratique du Congo, s’apprête à participer aux championnats d’Afrique d’athlétisme...
Michel Christen est décédé depuis vingt-huit mois quand la police découvre son corps dans son studio de Genève. Personne...
Réaliser un tour du monde en famille, c’est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Mais...
A l’image du continent africain, l’Afrique du sud subit une véritable hémorragie de population due à la pandémie du...
Lucie, 27 ans, s’épanouie dans sa vie de célibataire. Elle utilise les applications de rencontre mais ne cherche pas...
Vivre et élever son fils chez ses parents, ce n’est pas toujours simple !
Sylvie reprend contact avec Paul, un amour de vacances dont elle n’a plus eu de nouvelles depuis son départ...
