Documentaire

En été, l’heure est à la séduction. Il y aurait près de 15 millions de célibataires en France et la moitié d’entre eux comptent sur les vacances pour rencontrer l’âme sœur. La plupart ne cherchent pas qu’une amourette d’un soir, 56% d’entre eux pensent que cela peut donner lieu à une relation durable.Entre passions éphémères et grands amours, joies et déceptions, nous suivrons au cours des deux mois d’été les aventures sentimentales d’hommes et de femmes, toutes générations confondues.



Un documentaire de Andréa Riedinger, S.Leleu, Véronique Siejak

Genre : Autre