La relation mère-fille se réinvente à travers les codes de la « Génération LoL ». Ce reportage présente le quotidien de familles fusionnelles où les réseaux sociaux servent de pont entre les générations. Du rejet du nouveau compagnon par l’adolescente au défi d’un casting de mode en duo, le documentaire analyse les frontières parfois floues de la maman-copine. Entre complicité extrême et besoin d’indépendance, les témoignages de Julie et Florence révèlent les coulisses de l’éducation moderne. Un portrait factuel sur les liens indéfectibles et les défis de la maturité partagée.