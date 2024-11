Documentaire

L’école primaire convie à elle seule, quasi quotidiennement, près de sept millions d’enseignants et d’élèves dans ses classes. Si l’école publique est administrée de façon centralisée avec des programmes communs pour tous, les enseignants sont néanmoins libres de choisir la méthode pédagogique qu’ils estiment la mieux adaptée à leur sensibilité comme à celle de leurs élèves. L’enseignement délivré au sein de l’éducation nationale n’est donc pas toujours univoque. Dans sa pratique, l’art d’apprendre aux enfants est parcouru par des courants de pensées dont l’histoire accompagne celle de l’éducation gratuite et obligatoire. Ces courants persistent, font des émules et nourrissent le débat. Nous avons voulu entrer dans les classes de ces enseignants qui revendiquent des méthodes actives qui mettent l’accent sur l’intérêt de l’enfant pour le travail de classe. Il ne s’agit pas de dresser un état des lieux de l’enseignement primaire en France, mais mettre en lumière le travail d’enseignants qui interrogent leur pratique et appellent de leurs vœux une autre façon de faire classe. Si le point de départ est souvent similaire, les démarches et les modalités d’application varient avec les disciplines, la pédagogie mise en œuvre et la personnalité de l’enseignant. Quiconque veut transmettre des savoirs dans un esprit d’émancipation est confronté au fait que tout enfant peut apprendre, mais que nul ne peut l’y contraindre. L’enjeu pour les enseignants est de rendre aux yeux des élèves nécessaire et sensée l’acquisition des connaissances scolaires. Éprouver le plaisir d’apprendre se joue dans une relation de confiance. Comment construire cette relation ? Comment ancrer le sentiment que l’épanouissement individuel passe par l’école parce qu’elle permet d’accéder à des savoirs qui élèvent et qui servent ? Quelles stratégies imaginer pour permettre aux enfants d’apprendre ? La série L’école autrement met en lumière la capacité d’invention de certains enseignants qui se mobilisent pour la réussite de leurs élèves. À travers ces huit expériences menées par des enseignants qui se mettent eux-mêmes en situation de recherche, cette série donne une idée de ce que pourrait être l’école de demain. Souvent ludiques, ces expériences font directement appel aux compétences et à l’appétit des enfants. Elles donnent du sens aux apprentissages en créant des ponts entre les disciplines et en mettant en avant l’esprit d’initiative et les capacités d’autonomie des enfants. L’enseignant pose au départ sa confiance et son exigence pour que les élèves prennent le risque de se confronter aux apprentissages. Guidés par l’enseignant, ils peuvent y investir leurs intelligences et leur imaginaire avec le sérieux et la concentration que requiert le jeu. Les maîtres mots de ces expériences pédagogiques sont de mettre les enfants en situation de recherche, de développer des compétences sociales qui font appel à l’expérience et aux émotions, d’établir un climat de confiance entre adultes et enfants. De construire avec les enfants une bonne image d’eux-mêmes et de retrouver la jubilation d’apprendre.

Réalisateur : Charlotte Lessana