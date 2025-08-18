Documentaire

Chez les Goyat, tous les monde participe aux tâches ménagères. Et heureusement, car avec 8 enfants, il y a du boulot. Olivier, le papa insiste pour que les garçons aident aussi bien à faire à manger qu’à faire la vaisselle.

En fin d’après-midi, quand les enfants rentrent de l’école, c’est le marathon entre les devoirs, aller chercher les frères et soeurs à la boxe, danse ou foot, le bain, la préparation du repas du soir et les petits bobos de chacun.

Loin d’être fatigué, Olivier et Soukdavone attendent un heureux événement et qui dit nouvel enfant dit nouvelle organisation.

Alors que les Français élèvent en moyenne 2 enfants, eux attendent leur huitième bébé prévu pour le 15 août. Mais cette fois, « c’est le dernier ».

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Famille nombreuse, famille heureuse »

Réalisation : Aline Morcillo

