Documentaire



Visite guidée chez Airbus, constructeur aéronautique européen et plus grande usine de France situé à Blagnac dans la banlieue de Toulouse où l’on y construit l’A 380, le plus gros avion civil au monde : explications des conditions dans lesquels les avions sont fabriqués, testés, vendus, témoignages des personnels dans leur quotidien. Un documentaire de Rémy Vincent.