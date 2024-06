Conférence

Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de CO2 et un coût du kérosène en augmentation, les aéronefs s’électrifient progressivement. Le besoin en systèmes électriques est donc de plus en plus important, renforcé par les enjeux environnementaux (émissions polluantes et gaz à effet de serre, objectif européen 2020) et économiques (consommation d’énergie et coûts de maintenance). En réponse à cette mutation énergétique, des stratégies d’électrification et leurs solutions technologiques sont étudiées. C’est ce qu’explique Florence Fusalba, expert systèmes de stockage de l’énergie.