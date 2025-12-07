Ressources Dans la même catégorie

Conférence Des avions électriques ? Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de...

Documentaire C-130 Hercules, le plus polyvalent des transporteurs 23 Août 1954: vol inaugural du C-130… En 2011 il est toujours en service dans de nombreux pays et...

Conférence Réinventer l’aviation pour atteindre la neutralité carbone Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders...

Podcast La véritable histoire du Boeing 747 Stéphane Bern raconte l’avion géant qui porte le même numéro. Un « jumbo jet » qui décolle des Etats-Unis au tout...

Documentaire Cet avion colossal transporte des quantités impressionnantes d’équipements Le C-5 Galaxy, long de 75 mètres, a révolutionné le transport aérien de charges lourdes.

Documentaire L’Airbus A330 MRTT ravitaille les avions en carburant pendant leur vol Cette véritable station-service volante peut transporter jusqu’à 111 tonnes de carburant et ravitailler simultanément 4 avions.

Documentaire Air France : au cœur du vaisseau amiral Le siège emblématique d’Air France à Roissy, véritable « ville dans la ville » de 60 000 m², abrite...

Conférence Le Velis Électro, un premier pas vers l’aviation durable Dans un monde où la transition énergétique devient une urgence, l’aviation se retrouve au cœur des préoccupations écologiques. Si...

Documentaire Rafale, les secrets de l’avion star de l’armée française Le Rafale, conçu par Dassault Aviation, est bien plus qu’un simple avion de chasse : il incarne la maîtrise...

Documentaire Les ailes de la guerre – L’ère des avions à réaction \r

Dans le ciel de la Corée du Nord, la guerre fait rage. C’est la première fois qu’au cours d’un...

Documentaire Les transporteurs du ciel : Sky War Air Support Le champ de bataille du 21ème siècle est un savant mélange de matériel ultrasophistiqué et d’armes super puissantes. Des...

Documentaire Titans des airs : L’Airbus A380 Lors de sa mise en service le 25 octobre 2007, l´Airbus A380 enlève au légendaire Boeing 747 le titre...

Documentaire Le mythe Concorde : l’histoire du sensationnel avion supersonique Le Concorde est un avion de ligne supersonique développé conjointement par la Grande-Bretagne et la France. Il a été...

Documentaire A380 et 747 – La fin des géants Alors que les Airbus 380 et les Boeing 747 sont délaissés par les compagnies aériennes, retour sur la course...

Documentaire Les défis de la construction – Airbus A320 \r

Richard Hammond tente de comprendre comment les ingénieurs se sont inspirés de la guerre, de la nature et d’objets...

Documentaire C’est pas sorcier – A380, le nouveau géant du ciel Fred et Jamy nous emmène à la découverte de l’A380. Avec ses 80 mètres d’envergure, l’A380 est le plus...

Documentaire Un grain de folie Le Grain de folie, c’est le nom du ballon à gaz construit par Vincent Leÿs. Et cette année encore,...

Documentaire Solar Impulse – L’avion qui repousse les limites de l’Homme Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...