Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de...
23 Août 1954: vol inaugural du C-130… En 2011 il est toujours en service dans de nombreux pays et...
Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders...
Stéphane Bern raconte l’avion géant qui porte le même numéro. Un « jumbo jet » qui décolle des Etats-Unis au tout...
Le C-5 Galaxy, long de 75 mètres, a révolutionné le transport aérien de charges lourdes.
Cette véritable station-service volante peut transporter jusqu’à 111 tonnes de carburant et ravitailler simultanément 4 avions.
Le siège emblématique d’Air France à Roissy, véritable « ville dans la ville » de 60 000 m², abrite...
Dans un monde où la transition énergétique devient une urgence, l’aviation se retrouve au cœur des préoccupations écologiques. Si...
C’est Napoléon qui utilisa le premier l’aérostat dans sa stratégie militaire afin d’espionner les Autrichiens. De fait, le dirigeable...
Le Rafale, conçu par Dassault Aviation, est bien plus qu’un simple avion de chasse : il incarne la maîtrise...
\r\nDans le ciel de la Corée du Nord, la guerre fait rage. C’est la première fois qu’au cours d’un...
Le champ de bataille du 21ème siècle est un savant mélange de matériel ultrasophistiqué et d’armes super puissantes. Des...
Lors de sa mise en service le 25 octobre 2007, l´Airbus A380 enlève au légendaire Boeing 747 le titre...
Le Concorde est un avion de ligne supersonique développé conjointement par la Grande-Bretagne et la France. Il a été...
Alors que les Airbus 380 et les Boeing 747 sont délaissés par les compagnies aériennes, retour sur la course...
\r\nRichard Hammond tente de comprendre comment les ingénieurs se sont inspirés de la guerre, de la nature et d’objets...
Fred et Jamy nous emmène à la découverte de l’A380. Avec ses 80 mètres d’envergure, l’A380 est le plus...
Le Grain de folie, c’est le nom du ballon à gaz construit par Vincent Leÿs. Et cette année encore,...
Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...
Alors que plusieurs millions de personnes voyagent chaque année par avion, la sécurité des appareils est devenue un enjeu...
