Conférence

Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders mondiaux de solutions technologiques innovantes pour l’aéronautique et la défense. Dans un contexte de forte croissance du trafic aérien, le défi majeur de cette industrie consiste à se réinventer afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé de neutralité carbone à l’horizon 2050. Il s’agit donc d’identifier les enjeux clé pour s’adapter et développer une aviation durable. Sa conférence offre une perspective éclairante sur les défis et les opportunités actuels de l’industrie aéronautique, ainsi que sur les leviers de la transition. Etienne Gomez est un expert passionné, responsable du développement pour le marché européen chez Collins Aerospace, un des leaders mondiaux de solutions technologiques innovantes pour l’aéronautique et la défense.