Documentaire

23 Août 1954: vol inaugural du C-130… En 2011 il est toujours en service dans de nombreux pays et sa production est loin d’être terminée. Cette longévité est, pour une grande part, due à l’excellente conception des ingénieurs de Lockheed qui étaient cependant loin d’imaginer qu’ils donnaient naissance à un appareil aussi pérenne. Après des décennies d’opérations les plus variées, un peu partout sur la planète, il s’est affirmé comme le transporteur n°1, référence incontournable dans cette catégorie d’appareils. Ce gros quadrimoteurs, puissant mais d’une grande maniabilité, capable de prendre son envol rapidement, à partir de terrains rudimentaires, pouvant voler lentement à basse altitude ou de nuit, est véritablement « bon à tout faire ». Transporteur de troupes et d’équipements lourds, ravitailleur en vol, sauveteur en mer et surtout « Gunship » redoutable intervenant en appui pour les unités engagées au sol, avions ambulance : le C-130 Hercules excelle dans toutes ces missions et bien d’autres encore. Il faudrait des dizaines d’heures de film pour tout raconter, mais cette vidéo passionnante vous permettra de découvrir cet exceptionnel avion.

Genre : Les Guerriers du Ciel

Documentaire : VF