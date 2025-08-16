Mi-avion, mi-dirigeable, cet aéronef est très léger et peut rester dans les airs pendant 5 jours.
Le fait que le pilote éteigne ou atténue les lumières en cabine lors du décollage et de l’atterrissage n’est...
Déjà, elle n’est pas noire ! Elle fait référence à un enregistreur de vol, souvent de couleur orange pour...
Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...
Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...
Passionné d’aviation, Laurent Aigon a bricolé un simulateur de vol qu’il a installé dans la chambre de ses enfants....
Face à l’urgence climatique et à la pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,...
L’avion de chasse F-14 Tomcat, conçu par Grumman dans les années 1970, est une véritable légende de l’aviation militaire...
Partez dans les coulisses de l’A 380, le plus gros transporteur du monde. Découvrez comment il est entretenu, comment...
Assistez étape par étape au recyclage d’un avion : du pompage des fluides toxiques à l’extraction des pièces de...
Fruit d’un partenariat entre Boeing et Bell Helicopter, le V-22 Osprey peut décoller et atterrir comme un hélicoptère, mais...
\r\n\r\nEn collaboration avec des pilotes et des constructeurs, la Nasa a lancé en 1996 un vaste programme de recherche...
Alors que plusieurs millions de personnes voyagent chaque année par avion, la sécurité des appareils est devenue un enjeu...
Le Republic F-84 Thunderjet est un chasseur-bombardier à réaction construit par la firme américaine Republic Aviation Company à la...
Le McDonnell Douglas F-15 Eagle est un avion de chasse tactique tout temps, conçu par les États-Unis dans les...
Aéroport Tenzing-Hillary, Lukla (Nepal) : souvent classé comme l’aéroport le plus dangereux du monde. C’est aussi celui de la...
Le Bell AH-1 Cobra, aussi appelé HueyCobra, Cobra, SeaCobra, Super Cobra, Whiskey Cobra, Zulu Cobra, Viper ou Snake, en...
Le Chance Vought F4U Corsair est un avion militaire américain, utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’en...
Le Douglas A-1 Skyraider ou AD Skyraider est un bombardier d’appui tactique mono-moteur à pistons, l’un des derniers utilisés...
Le premier modèle d’hydravion fut mis au point par Kress en 1901. Ce qui n’était alors qu’un simple planeur...
Avec leur projet «Virgin Galactic», les concepteurs d’aéronautique Burt Rutan et Richard Branson, réaliseront peut-être un jour le rêve...
