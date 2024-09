Documentaire

Plus spacieux, silencieux, léger et surtout plus écologique que tous ses prédécesseurs et concurrents, l’A350 a été conçu pour devenir LA référence mondiale en matière d’aviation civile. Aujourd’hui dominé par l’éternel rival Américain Boeing, le marché des avions long courrier de 300 à 400 places est en passe d’être totalement bouleversé. Huit ans d’études et de tests, plus de 10 milliards d’euros d’investissements, d’innombrables innovations technologiques : la compagnie a fait de ce projet l’un des plus ambitieux de son histoire