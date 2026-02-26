La maintenance dite industrielle est connue, mais il existe d’autres domaines d’applications avec des spécificités dont la maintenance dans l’aéronautique.
A la faveur des tensions géopolitiques mondiales, les cybermenaces n’ont jamais pesé aussi fortement sur les économies occidentales. Et...
Quatre-vingts ans après l’incendie qui a entraîné la perte du mythique zeppelin Hindenburg, le 6 mai 1937, la légende...
Les records de vitesse dans l’aviation ont été constamment repoussés au fil des décennies, mais l’avion le plus rapide...
Quels types de marchandises sont transportées par avion? Quelle est l’importance du fret aérien civil ? Quels impact du...
Présenté comme le pilier de la défense européenne, le SCAF devait incarner l’autonomie stratégique du continent. Mais rivalités industrielles,...
Nous sommes à quelques kilomètres du centre-ville de Genève, à l’aéroport de Cointrin. Ici, un avion décolle environ toutes...
Un convoi plus qu’exceptionnel pour déplacer ce mastodonte
Dans un contexte de trafic aérien en pleine croissance (en particulier en Asie) représentant 3 % des émissions de...
Découvrez comment en moins d’un siècle, la technologie, le courage et la persévérance ont permis à l’homme de passer...
C’est l’avion américain par excellence, une icône nationale et l’un des moyens de transport aériens les plus sûr de...
Le SU-27, le plus moderne des Sukhoi, est techniquement l’appareil le plus perfectionné au monde, et le plus manoeuvrable....
\r\nLe Crusader a laissé à ses pilotes un souvenir inoubliable. Ce chasseur embarqué sur des porte-avions faisait déjà la...
Pendant plus de 25 ans, le Concorde fut le roi du ciel. Conçu dans les années 1950, il était...
Sur le site d’assemblage d’Airbus à Toulouse, les différentes parties des futurs appareils arrivent des quatre coins de l’Europe...
Dès la fin des années 60, les voyages aériens se démocratisent avec l’arrivée des charters. De nombreux Suisses découvrent...
Déjà, elle n’est pas noire ! Elle fait référence à un enregistreur de vol, souvent de couleur orange pour...
Les plus beaux avions, d’hier à aujourd’hui Découvrez comment en moins d’un siècle, la technologie, le courage et la...
Les spectacles de drones lumineux, c’est un peu comme la magie du futur qui nous tombe sur la tête,...
Le Martin Mars est le plus gros hydravion du monde. L’avion, qui fut construit en 1945 pour la Marine...
L’Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier quadriréacteur à double pont, produit par Airbus. L’A380 est,...
