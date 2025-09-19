Le C-5 Galaxy, long de 75 mètres, a révolutionné le transport aérien de charges lourdes.
Cette véritable station-service volante peut transporter jusqu’à 111 tonnes de carburant et ravitailler simultanément 4 avions.
Le siège emblématique d’Air France à Roissy, véritable « ville dans la ville » de 60 000 m², abrite...
Dans un monde où la transition énergétique devient une urgence, l’aviation se retrouve au cœur des préoccupations écologiques. Si...
Mi-avion, mi-dirigeable, cet aéronef est très léger et peut rester dans les airs pendant 5 jours.
Le fait que le pilote éteigne ou atténue les lumières en cabine lors du décollage et de l’atterrissage n’est...
Déjà, elle n’est pas noire ! Elle fait référence à un enregistreur de vol, souvent de couleur orange pour...
Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...
Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...
Le Republic P-47 Thunderbolt fut l’un des principaux chasseurs américains de la Seconde Guerre mondiale. Il est même l’avion...
Le Martin B-26 Marauder est un bombardier moyen américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front européen...
L’équipe de C’est pas sorcier a eu le privilège de voler à bord du Zeppelin NT, un dirigeable dernier...
Le Republic F-105 Thunderchief était un chasseur-bombardier supersonique conçu par les États-Unis à la fin des années 1950. Il...
Dès la fin des années 60, les voyages aériens se démocratisent avec l’arrivée des charters. De nombreux Suisses découvrent...
Le F-5 Freedom Fighter est un avion de chasse léger et maniable, conçu et fabriqué par Northrop aux États-Unis...
Passionné d’aviation, Laurent Aigon a bricolé un simulateur de vol qu’il a installé dans la chambre de ses enfants....
Le Rafale, conçu par Dassault Aviation, est bien plus qu’un simple avion de chasse : il incarne la maîtrise...
Le Douglas A-26 Invader est un avion d’attaque au sol américain de la Seconde Guerre mondiale.
Il décolle et se pose à la verticale ! Impressionnant et unique dans l’histoire de l’aviation. Le HARRIER, chasseur...
Le F-16 Fighting Falcon est un avion de chasse multirôle monomoteur développé par General Dynamics pour l’United States Air...
L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est un aéroport francilien situé à 23 km au nord-est de Paris, premier aéroport français par...
