Documentaire L’Airbus A330 MRTT ravitaille les avions en carburant pendant leur vol Cette véritable station-service volante peut transporter jusqu’à 111 tonnes de carburant et ravitailler simultanément 4 avions.

Documentaire Air France : au cœur du vaisseau amiral Le siège emblématique d’Air France à Roissy, véritable « ville dans la ville » de 60 000 m², abrite...

Conférence Le Velis Électro, un premier pas vers l’aviation durable Dans un monde où la transition énergétique devient une urgence, l’aviation se retrouve au cœur des préoccupations écologiques. Si...

Documentaire L’énorme Airlander 10 va changer votre image des dirigeables Mi-avion, mi-dirigeable, cet aéronef est très léger et peut rester dans les airs pendant 5 jours.

Podcast Pourquoi le pilote éteint-il les lumières au décolage et à l’atterrissage ? Le fait que le pilote éteigne ou atténue les lumières en cabine lors du décollage et de l’atterrissage n’est...

Podcast Qu’est-ce qu’une boîte noire ? Déjà, elle n’est pas noire ! Elle fait référence à un enregistreur de vol, souvent de couleur orange pour...

Documentaire Solar Impulse – L’avion qui repousse les limites de l’Homme Solar Impulse est un avion solaire révolutionnaire capable de voler jour et nuit sans polluer. Porté par Bertrand Piccard...

Documentaire SolarStratos : l’avion solaire qui défie la stratosphère Alors que les énergies fossiles s’épuisent et que le nucléaire demeure une option risquée, l’aventure Solarstratos prouve que le...

Documentaire Les ailes de légende – P47 Thunderbolt Le Republic P-47 Thunderbolt fut l’un des principaux chasseurs américains de la Seconde Guerre mondiale. Il est même l’avion...

Documentaire Les ailes de légende – B26 Marauder Martin Le Martin B-26 Marauder est un bombardier moyen américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front européen...

Documentaire C’est pas sorcier – Dirigeable, navires du ciel L’équipe de C’est pas sorcier a eu le privilège de voler à bord du Zeppelin NT, un dirigeable dernier...

Documentaire Les ailes de légende – F105 Thunderchief Le Republic F-105 Thunderchief était un chasseur-bombardier supersonique conçu par les États-Unis à la fin des années 1950. Il...

Documentaire Les premières compagnies aériennes charters en Suisse Dès la fin des années 60, les voyages aériens se démocratisent avec l’arrivée des charters. De nombreux Suisses découvrent...

Documentaire Les ailes de légende – Northrop F5 Freedom Fighter Le F-5 Freedom Fighter est un avion de chasse léger et maniable, conçu et fabriqué par Northrop aux États-Unis...

Documentaire Laurent Aigon, star malgré lui Passionné d’aviation, Laurent Aigon a bricolé un simulateur de vol qu’il a installé dans la chambre de ses enfants....

Documentaire Rafale, les secrets de l’avion star de l’armée française Le Rafale, conçu par Dassault Aviation, est bien plus qu’un simple avion de chasse : il incarne la maîtrise...

Documentaire Les ailes de légende – Douglas A26 Invader Le Douglas A-26 Invader est un avion d’attaque au sol américain de la Seconde Guerre mondiale.

Documentaire Harrier: le chasseur miracle Il décolle et se pose à la verticale ! Impressionnant et unique dans l’histoire de l’aviation. Le HARRIER, chasseur...

Documentaire Le F16 Fighting Falcon Le F-16 Fighting Falcon est un avion de chasse multirôle monomoteur développé par General Dynamics pour l’United States Air...