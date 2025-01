Conférence

Une discussion mélangeant droits humains, féminisme et religion. Romancière et essayiste française, Tristane Banon est attachée à l’égalité des droits et à la laïcité, convaincue que la première est impossible sans la seconde. Célèbre pour sa présence dans l’affaire DSK, elle s’est ensuite faite remarquer pour ses essais sur le féminisme contemporain : en dénombrant les combats qu’il reste à mener et en soulignant les limites d’un féminisme qu’elle estime trop radical. Elle a une volonté de réunir les hommes et les femmes autour d’un combat commun en privilégiant les valeurs universalistes.