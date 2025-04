Conférence

La montagne a, de longue date, attiré des visiteurs, du thermalisme aux premiers alpinistes, des randonneurs aux skieurs ; la montagne a su valoriser ses multiples visages. Si l’attractivité de la montagne perdure, les situations varient entre petites et grandes stations et entre les saisons d’été et d’hiver. En parallèle, les clientèles du XXIème siècle ont beaucoup évolué dans leurs attentes et il est essentiel de comprendre les implications de ces mutations. La conférence présente les grandes tendances actuelles de la consommation touristique et analyse dans quelle mesure la montagne peut y répondre aujourd’hui et demain. L’accent est mis sur les ressources clés de la montagne qui restent essentielles dans notre attractivité touristique et celles qui mériteront d’être valorisées davantage dans le futur.