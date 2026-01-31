Les fondations, les fonds de dotation, les entreprises mécènes apportent beaucoup à leur territoire. Ils initient ou soutiennent des initiatives d’intérêt général autour du sport, de l’enseignement supérieur, de la culture, de la gestion du patrimoine ou encore de la protection de personnes fragilisées. Pour y parvenir, ils s’appuient sur des réseaux d’acteurs locaux et structurent des alliances. Les collectivités locales peuvent encourager et participer à ces démarches. Comment tout cet écosystème parvient-il à coopérer pour participer activement au développement du territoire ?