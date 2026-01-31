Ressources Dans la même catégorie

Conférence Faut il légiférer sur la fin de vie en France ? Par une approche pluridisciplinaire, cette conférence évoquera les questions qui gravitent autour de la fin de vie et, plus...

Conférence Le plafond de verre : comment le briser ? Le plafond de verre, cette barrière invisible mais bien réelle, freine encore l’ascension professionnelle de nombreuses femmes, notamment dans...

Conférence Le consentement, si c’est pas oui c’est non Le sujet du consentement est au cœur de l’actualité et il est essentiel d’en parler. Dans son rôle d’éclairage...

Documentaire Bistrots en péril , le combat des petites communes Les bars et cafés sont une institution en France. Mais avec les années, leur succès s’est étiolé. Pour preuve,...

Conférence Nouvelles compétences – éducation aux médias et à l’information Le numérique et les technologies sont aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de nos élèves. Des loisirs aux champs plus...

Conférence Motiver les élèves, oui… mais comment ? Retrouvez la conférence de Philippe Meirieu (Professeur des Universités émérite en Sciences de l’Education) et Yves Lecocq (Professeur d’Histoire...

Documentaire Violences sexuelles à l’école : silence dans les rangs Marie est prof au lycée de Chalons en Champagne. Lorsqu’elle découvre en 2021 qu’un de ses collègues abuse sexuellement...

Documentaire Tri sélectif : pourquoi ça ne marche (toujours) pas ? Des tonnes de déchets, des millions investis… pour si peu de résultats. Depuis des années, les Français trient leurs...

Article Comment vous préserver des vices sociétaux ? L’intégrité personnelle est un défi quotidien de plus en plus difficile à relever dans un monde saturé de sollicitations....

Documentaire Châteaux de la Loire, leurs folles vies de chatelains Décor paradisiaque pour Châteaux de rêve ! Sur les bords de Loire, des châtelains vivent la grande aventure !...

Documentaire Numérique à l’école : révolution ou danger ? Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français...

Documentaire Concours Lépine, ces génies qui changent le monde Bakkour et Antoine, deux inventeurs passionnés, préparent leurs créations pour le célèbre concours Lépine. Ces petits génies, porteurs d’idées...

Documentaire Cette école privée parisienne classe les enfants dès 5 ans C’est une école qui depuis 130 ans défend les méthodes traditionnelles… à contre-courant de celles de l’éducation nationale, un...

Documentaire Brukman : une usine sans patron Le 31 octobre 2003, après plus de deux ans de lutte, l’usine de textile Brukman a finalement été expropriée...

Podcast Quels seraient les effets d’une légalisation du cannabis ? Dans le monde, plusieurs états ont fait le choix de légaliser la vente de cannabis. Alors que la France...

Documentaire Combines et fortunes des ferrailleurs : razzia sur les métaux Cuivre, inox, aluminium, le cours des métaux flambe pour le plus grand bonheur des ferrailleurs et des récupérateurs. Ce...

Conférence Enseigner le français aux migrants adultes dans une visée d’insertion sociale La connaissance de la langue française par les migrants adultes est devenue depuis une quinzaine d’années un enjeu des...