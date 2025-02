Documentaire

En France, le vin est une machine à cash : deuxième secteur d’exportation, il rapporte 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. « Complément d’enquête » sur les « rois du pinard » et leurs réseaux aussi discrets que puissants. Des chais de Bordeaux à l’Elysée, comment le lobby viticole joue-il de son influence pour vendre le précieux nectar ? Lobby du vin : l’ivresse du pouvoir. Ils ont baptisé leur association Vin et Société. Derrière ce nom sibyllin se cachent de redoutables lobbyistes au service d’une cause : défendre le vin comme art de vivre à la française. Dégustations à l’Assemblée, œnotourisme, kits éducatifs sur le vignoble dès la maternelle… Les ravages de l’alcool ? Circulez, il n’y a rien à voir ! Comment le lobby viticole a-t-il réussi à détricoter la loi Evin qui encadre la publicité sur les boissons alcoolisées en France ? Quelles sont ses connexions avec le pouvoir politique ? Enquête sur l’ex-présidente de Vin et Société… aujourd’hui conseillère agriculture d’Emmanuel Macron. Le Baron du rouge. Vous ne le connaissez pas mais vous buvez sans doute ses bouteilles. La Villageoise, Vieux Papes, c’est lui. Le Baron de Lestac, c’est lui. La chaîne de cavistes Nicolas, c’est encore lui. Pierre Castel, 92 ans, a fui la lumière toute sa vie pour mieux faire fructifier ses affaires. Comment ce fils d’ouvrier agricole est-il devenu le numéro 1 du vin dans l’Hexagone ? Un documentaire de Pierrick Morel, Leslie Fauvel et Alexandra Colineau.