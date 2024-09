Documentaire



Ce sont les grands gagnants de la crise actuelle. À cause de l’inflation, plus de 14% dans les grandes surfaces en 2022, les consommateurs se précipitent sur les magasins de déstockage et les enseignes de hard-discount. Pour Lidl, 500.000 clients en plus rien qu’en décembre dernier. Nombre limité de références, organisation quasi militaire… secrets et coulisses de ces casseurs de prix.