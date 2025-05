Documentaire

Même si la concurrence est toujours aussi rude avec les grandes surfaces, les petits commerçants continuent d’occuper une place de choix dans les courses que nous faisons au quotidien. Par leur proximité, ils entretiennent une relation privilégiée avec leurs clients. Pour les commerces de bouche qui se positionnent souvent sur un certain niveau de qualité, et donc de prix, il s’agit bien souvent d’entreprises très rentables. Pour faire un maximum de profits, les petits commerçants ont leurs secrets de fabrication et des techniques commerciales bien au point. Ils sont bouchers de père en fils depuis quatre générations et ont créé un petit empire parisien : « Les Boucheries Roger ». La famille Billebaut est à la tête de sept boucheries installées dans des quartiers plutôt cossus de la capitale. Un documentaire de Wendy Zbinden.