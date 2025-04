Documentaire

On a tous bu avec, à la cantine, en scrutant le numéro au fond pour savoir quel âge on avait… Ce verre Duralex est aujourd’hui la démonstration que l’industrie française peut vendre à la planète entière et résister à la mondialisation. Ce gobelet en verre trempé fabriqué dans une usine près d’Orléans est revenu à la mode en France. Mais il fait le plus gros de son chiffre d’affaire à l’étranger et notamment au Moyen-Orient où les familles peu fortunées l’apprécient pour sa solidité. Enquête sur un produit made in France au destin incassable. Un documentaire d’Eric Declémy.