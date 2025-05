Documentaire

Elles gèrent notre argent et sont au cœur de la crise. De plus en plus de clients se méfient de leur banque. Ils sont en effet seulement 43% à croire encore aux banques, contre par exemple 62% des Britanniques, 67% des Belges, et même 57% des Américains ! Une défiance plus importante encore chez les plus de 50 ans (62% !), qui se justifie selon eux par le manque de disponibilité et de réactivité des représentants des banques et de la finance en général, mais aussi de compréhension face aux « accidents de la vie » de leurs clients… Dans ce contexte, il est parfois difficile de faire un choix parmi celles-ci et mieux vaut se référer à un comparatif tel que celui d’. Reportage dans les coulisses des banques. Un film de Benoît Bertrand-cadi.