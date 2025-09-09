Documentaire

C’est une tendance qui s’inscrit dans la durée, et qui a même explosé lors du confinement, à cause de la fermeture des marchés. Le direct producteur, système qui garantit qu’il n’y pas plus d’un intermédiaire entre le champ et l’assiette, rencontre de plus en plus de succès. Et il se pratique désormais … sur Internet !

« Potager City », « La ruche qui dit oui » ou « Pour de bon » vous permettent aujourd’hui de recevoir en circuit court des produits commandés sur leurs sites.

Grâce à eux, le nombre de producteurs qui pratiquent la vente directe a doublé en dix ans. Même le géant mondial Amazon s’y est mis en créant une place de marché intitulée « La boutique des producteurs ».

La philosophie du direct producteur qui combine goût, prix et soutien aux agriculteurs est-elle compatible avec les méthodes du e-commerce ?

Une enquête de Laura Orosemane