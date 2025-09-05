Ils seraient une centaine, les plus jeunes n’ont que 9 ans. Des enfants livrés à eux-mêmes, sont arrivés à Paris depuis le Maroc via l’Espagne il y a quelques semaines. Aucun adulte ne les accompagne. Ils survivent en volant de la nourriture, des téléphones portables…et en dormant dans des squats ou des voitures Autolib. Entre compassion et peur, les riverains du quartier de la Goutte d’or réclament une solution pour ces enfants perdus.