Documentaire

De plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c’est peut-être même votre cas. Il y a les jeûnes intermittents, les jeûnes occasionnels, les jeûnes hydriques.

Il y a aussi un nombre croissant de personnes que l’on peut voir lier leur alimentation à des pratiques comme le yoga ou la méditation, comme si avoir un esprit sain dans un corps sain devenait un nouveau mantra de notre société.

Ce phénomène, la sociologue Isabelle Jonvaux l’a étudiée de près en interrogeant des dizaines de jeûneurs et en participant elle-même à des stages de jeûne. Isabelle Jonveaux dirige une chaire sur le christianisme à l’Université suisse de Fribourg. Dans son livre, Une culture de la société, elle montre que cette tendance est un des symptômes du trop-plein de notre société de consommation et nous renseigne sur notre nouveau rapport au religieux.

Alors, qu’est-ce que nous dit l’essor du jeûne comme nouvelle pratique spirituelle ? De quoi cette privation volontaire est-elle le signe dans notre société d’abondance ? Le jeûne est-il une nouvelle religion ?