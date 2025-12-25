Comment échapper à l’essentialisation du corps noir ? Le racisme est-il seulement un déni de justice sociale ou, aussi, la manifestation d’un imaginaire malade ? Faut-il décoloniser la pensée ? Enseignant à l’université d’Edimbourg, membre de la Fondation Frantz-Fanon, le philosophe Norman Ajari met la théorie critique de la race aux prises avec ces enjeux sociaux et politiques.