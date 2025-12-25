Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça, la mixité sociale scolaire ? Pourquoi la mixité sociale à l’école régresse-t-elle ? Pourquoi est-elle pourtant essentielle ? Avec Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire...

Documentaire Cité des Mureaux : quartiers zones sensibles Aux Mureaux, loin des clichés sur les cités, des jeunes tentent de tracer leur voie sans céder aux trafics....

Conférence Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale Le cheveu crépu face à la question de l’étiquette sociale”, avec la sociologue Juliette Sméralda Dans sa conférence intitulée...

Podcast C’est quoi ça, la non-binarité ? Le terme « non-binaire » désigne toutes les possibilités de genre en dehors d’une identité strictement féminine ou masculine....

Documentaire La violence dans les lycées, peur sur l’école Dans ces lycées, la tension est quotidienne. Violences, détresse, exclusions… Ce documentaire montre la réalité de l’école quand tout...

Documentaire La face cachée des paris sportifs Ce documentaire enquête sur la face cachée des paris sportifs : une industrie mondiale qui cible les jeunes, manipule...

Documentaire Didier moi et les autres… les enfants du silence Quatre hommes brisent enfin le silence sur les violences sexuelles subies dans leur enfance. Pas de violon, pas de...

Article La face cachée des réseaux sociaux On passe tous une partie de nos journées à faire défiler des photos, des vidéos, des anecdotes. C’est devenu...

Conférence Éthique et cybercitoyenneté Quelles sont les normes et les valeurs qui devraient guider nos interactions virtuelles ? Comment faire de l’univers numérique...

Documentaire En Corrèze, l’auberge des ex-détenus Dans un village de Corrèze, Gilles Martin, un ex-détenu, a créé avec son association, Concienta, un projet unique en...

Documentaire Mais c’est quoi le grand amour en fait ? Dans les années 60 et 70, l’amour a fait l’objet d’une vaste déconstruction : c’était un sentiment bourgeois, individualiste,...

Documentaire Covid-19, les erreurs françaises Alors que 86 plaintes ont déjà été déposées devant la Cour de Justice de la République contre desmembres du...

Documentaire Leur Algérie – La vie en face Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils...

Conférence Pourquoi et comment assurer la sécurité (notamment alimentaire) de nos territoires ? Dans un premier temps, Arthur Keller propose une caractérisation systémique des principaux enjeux auxquels l’humanité doit faire face et...

Documentaire Gare de Lyon : les voyageurs du quotidien La gare de Lyon a été celle du rêve des vacances sur la Côte d’Azur et de l’Orient Express....

Podcast Dix fois plus d’écrans que de livres : le défi des jeunes générations Les jeunes passent aujourd’hui dix fois plus de temps devant un écran que devant un livre. Ce constat soulève...

Documentaire Que faire des fous dangereux ? En 2004, Romain Dupuy, un jeune déséquilibré, revient à l’hôpital de Pau où; il avait séjourné et égorge deux...