Documentaire Les coulisses de la braderie de Lille : entre tradition et chaos Chaque année, Lille devient le théâtre d’une effervescence hors norme. Enquête au cœur de la plus grande braderie d’Europe....

Documentaire Ces jeunes transforment les quartiers populaires Une jeunesse souvent ignorée, mais qui agit au quotidien. Dans les quartiers populaires, l’engagement n’attend pas les subventions. Ces...

Documentaire Pauvres malgré le job – La souffrance des classes moyennes Des hommes et des femmes qui appartenaient à la classe moyenne inférieure ont basculé dans la pauvreté. Enquête sur...

Documentaire Au cœur de la vie d’un grand palace : le Bristol Au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, le Bristol fait partie du cercle très fermé des palaces. Il...

Conférence Précarité et pauvreté : l’enjeu de l’accès aux droits Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs,...

Documentaire SNCF, le cauchemar quotidien des français Retards, tarifs exorbitants, pannes en série… La SNCF est sous le feu des critiques. À travers le quotidien d’usagers...

Podcast S.O.S en Méditerranée Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre...

Podcast Discours de haine : ce que révèlent les réseaux sociaux Twitter, YouTube, TikTok… Derrière les posts et les commentaires se cache un autre visage : celui de la haine...

Documentaire Espionnés à distance… depuis les années 90 ! Nombreux sont les objets qui ont tout changé dans notre vie quotidienne. Dans les années 1990, c’était la carte...

Conférence Un musée-monde de Bordeaux et d’Aquitaine Quels enjeux pour le musée d’Aquitaine dans les cinq prochaines années ?

Documentaire Étudiants, retraités, mères célibataires : tous dans le besoin Depuis leur création, les Restos du Cœur sont devenus un maillon essentiel de l’aide alimentaire en France. Chaque année,...

Documentaire Travailleurs sociaux : entre conflits et surmenages On ne choisit pas d’être pauvre. En revanche, on décide d’être bénévole ou travailleur social. Aux ‘Restos du cœur’,...

Documentaire Un HLM hors du commun : la folie des vieilles dentelles Quand une vingtaine de femmes se réunit pour créer un habitat collectif autogéré en plein cœur de Montreuil, c’est...

Conférence Autour du livre “Animal radical” L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique...

Documentaire Ex stars de télé, que sont-ils devenus ? Ils s’appellent Jérémy Amelin, Lucie Azard ou Nicolas Vitiello. Leur point commun : ils ont tous participé à des...

Documentaire Ces profs qui font aimer l’école Et si l’école n’était pas seulement faite de leçons et d’examens ? Ce documentaire suit des enseignants pas comme...

Documentaire Jolokia Team, des marins pas comme les autres Eric Bellion et Pierre Meisel, deux navigateurs expérimentés, sont en passe de réaliser un grand défi : réunir un...

Conférence La laïcité en France au début du XXIème siècle – Retour sur quelques idées reçues La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...

Documentaire Harcèlement et phobie scolaire : le quotidien des enfants HPI Ils sont 85 élèves de la 6ème à la terminale : tous HPI, pour haut potentiel intellectuel. Victimes de...