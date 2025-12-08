Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Une chambre à elle Contrairement à ses camarades de classe, Racha ne rentre pas chez elle après la fin des cours. Elle n’a...

Podcast 13 novembre, 11 septembre… Faut-il faire des films sur les attentats ? Si le cinéma américain est souvent très réactif pour porter à l’écran les catastrophes, les cinéastes et le public...

Documentaire Le service militaire : obligatoire ou volontaire ? Alors que les tensions se multiplient en Europe, le rétablissement d’un service national, volontaire ou obligatoire, est débattu dans...

Conférence Éthique et cybercitoyenneté Quelles sont les normes et les valeurs qui devraient guider nos interactions virtuelles ? Comment faire de l’univers numérique...

Documentaire Comment la France fabrique ses propres sans-abri ? En France, plus de 17 000 expulsions locatives sont exécutées chaque année avec le concours de la force publique....

Documentaire Le jeûne est-il une nouvelle religion ? De plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c’est peut-être même votre cas. Il y a...

Documentaire Toi et moi on s’appelle par nos prénoms Au cœur du Papotin, de jeunes journalistes autistes bousculent codes et puissants. Entre rires, malaise et vérités crues, Arnaud,...

Documentaire Grande distribution : bientôt la fin des hypermarchés ? Ils ont structuré nos vies. Aujourd’hui, ils s’effondrent. Construit comme une immersion dans les coulisses du commerce de masse,...

Article Les puffs jetables : une tendance incontournable de la vape en 2025 Un souffle court. Un petit clic à peine audible. La vapeur s’élève, parfum doux, presque sucré. Les puffs jetables...

Documentaire Nous, Français Musulmans Loin des préjugés et débats médiatiques, Romain Icard propose de revenir sur la réalité des musulmans en France. Réalisé...

Documentaire Littoral en danger : scandale sur les côtes françaises De la Méditerranée à la mer du Nord, les 3 427 km de côtes françaises attisent les convoitises. Malgré...

Conférence Autour du livre “Animal radical” L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique...

Documentaire Ils disent adieu à leur voiture L’augmentation vertigineuse des prix du carburant et les mesures environnementales (extension des Zones à Faibles Emissions, notamment) posent de...

Documentaire Apprendre, s’intégrer, exister : le combat des élèves sourds Comment suivre une scolarité normale et trouver une chance de s’insérer quand on est sourd ?Bienvenue à l’institut de...

Documentaire Gilets jaunes : plongée au cœur d’une France en colère En novembre 2018, un mouvement citoyen inattendu a bouleversé la France : les Gilets jaunes. Parti des ronds-points et...

Conférence Réinventer l’éducation, une nécessité L’éducation est en pleine transformation. Ici, en France mais également partout dans le monde, elle subit des mutations telles...

Conférence Le plafond de verre : comment le briser ? Le plafond de verre, cette barrière invisible mais bien réelle, freine encore l’ascension professionnelle de nombreuses femmes, notamment dans...

Documentaire Vivre au camping : une vie pas comme les autres Périphérie de Toulouse, le camping municipal du Rupé. 200 places, dont un tiers sont occupés toute l’année. Un petit...