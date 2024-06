Documentaire



La Poudre Aux Yeux, réalisé en 2022-2023, est une réflexion sur la situation actuelle de la Haute-Savoie en matière de développement touristique et d’aménagement du territoire.

Quel avenir pour ce département face aux projets portés par les politiques ?

Quel dialogue est mis en place avec les citoyennes et citoyens pour préparer un avenir durable et vivable ?

Comment et pour qui est utilisé l’argent publique en Haute-Savoie ?