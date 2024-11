Documentaire

Explorez l’univers flamboyant du Royal Palace à Kirrwiller, l’un des plus grands cabarets de France, où près de 200 000 clients sont enchantés chaque année par une centaine d’artistes et un chef cuisinier talentueux. Découvrez ensuite le quotidien de la princesse Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles, qui jongle entre réceptions prestigieuses et voyages autour du globe, tout en organisant des événements bohême-chic à Saint-Tropez cet été, et en assistant à un mariage royal. Parallèlement, suivez les festivités du milliardaire mexicain Marcos Constandse, qui fête ses 44 ans avec une semaine de célébrations mémorables entre la Côte d’Azur et la Riviera mexicaine, accompagné de son ami Christian. Dans ce monde de luxe, Tufan, un immigré iranien, s’infiltre grâce à son réseau, tandis que le prince Charles-Henri de Lobkowicz s’efforce de préserver son patrimoine exceptionnel à travers des événements à Cannes et à Prague. Plongez dans la jet-set estivale, où glamour, privilège et traditions royales se rencontrent.