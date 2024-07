Documentaire



Paris, la ville lumière, cache dans son ombre ses plus fragiles sans-abris. Des hommes et des femmes qui plongent toujours plus profond pour survivre. Parkings, bouches d’égout, tunnels de sécurité, sous-sols de galeries commerciales… sont leur dernier refuge.

C’est aussi le terrain d’action d’une police unique au monde : la BAPSA. Pendant un an, nous avons vécu aux côtés d’une vingtaine de ces sans-abris oubliés de tous. Nous y avons fait des rencontres marquantes, touchantes et souvent glaçantes. Alain tend la main toute la journée. Le soir, il disparaît dans le métro dès la fermeture des portes. Éviter à tout prix de disparaître dans les sous-sols du monde, c’est le combat de Marie-José, Michel et leurs cinq enfants. Acculés financièrement, ils vivent dans les bois depuis deux mois. En équilibre entre le monde du dessus et celui du dessous, ils luttent chaque jour pour rester dignes. Sébastien, lui, a accepté sa solitude face à la misère. Mais il n’est pas complètement seul… Ancien toxicomane, l’hôpital public lui fournit une compagne : la Méthadone. Comme lui, beaucoup de SDF sont drogués ou alcooliques.

Quand d’autres, sont malades. 70% des sans-abris souffriraient de troubles psychiatriques. Maximilien est schizophrène. Royaliste convaincu, il livre tous les jours ses délires au fond de son tunnel.

Comment en arrive-t-on à se terrer sous le sol, au-dessous du monde ? Qui sont ces invisibles ? À leurs côtés, plongez dans les sombres bas-fonds de la République et découvrez l’autre visage d’une des plus belles villes du monde.

Réalisateur : Anthony Bintz