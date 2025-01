Article

Le gaspillage des invendus constitue une problématique majeure dans notre société de consommation. Les surplus non alimentaires, souvent négligés, représentent pourtant une ressource précieuse qui peut être réutilisée de manière solidaire. Grâce aux documentaires, cette réalité est exposée au grand public, sensibilisant à l’importance de revaloriser ces produits via des solutions comme le don.

Comprendre le gaspillage d’invendus grâce aux documentaires

Les documentaires ont permis de révéler les nombreux impacts liés à la gestion des invendus non alimentaires. Des films comme « The True Cost » illustrent les conséquences de la surproduction dans l’industrie textile, tandis que d’autres abordent la problématique des surplus générés par les secteurs technologiques ou manufacturiers. Ces œuvres dénoncent les quantités impressionnantes d’objets produits en excès, laissés inutilisés ou jetés, alors qu’ils pourraient bénéficier à d’autres.

En France, les surplus non alimentaires incluent des articles aussi variés que des vêtements, des produits d’hygiène, des équipements électroniques, et bien plus encore. Ces biens, souvent en parfait état, restent stockés ou finissent par être éliminés, faute de solution viable pour leur réemploi. Les documentaires mettent en lumière des chiffres frappants et des récits qui soulignent l’urgence de transformer ces invendus en opportunités, plutôt qu’en problèmes.

Le don d’invendus comme solution

Plutôt que de conserver ou de détruire les invendus, les entreprises ont la possibilité de leur donner une seconde vie grâce au don. Cette solution permet non seulement de réduire les coûts liés au stockage, mais aussi de répondre à des besoins concrets au sein des communautés locales.

Des acteurs comme Done simplifient cette démarche en accompagnant les entreprises dans la mise en relation avec des associations. Grâce à une organisation logistique optimisée et une traçabilité complète, Done permet aux entreprises de revaloriser leurs surplus et de les transformer en actions solidaires. Qu’il s’agisse de vêtements, de produits d’hygiène, de fournitures scolaires ou d’équipements, le don d’invendus offre une nouvelle utilité à ces articles, tout en respectant les valeurs de l’économie circulaire.

De plus, cette pratique offre des avantages fiscaux non négligeables, avec une réduction d’impôt de 60 % sur la valeur des biens donnés. Une véritable opportunité pour les entreprises souhaitant conjuguer responsabilité sociale et rentabilité.

Les bénéfices du don d’invendus pour les entreprises

S’engager dans le don d’invendus présente de nombreux avantages :

Optimisation des coûts : Les espaces de stockage inutilisés sont libérés, réduisant ainsi les charges logistiques.

: Les espaces de stockage inutilisés sont libérés, réduisant ainsi les charges logistiques. Renforcement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : En revalorisant leurs produits, les entreprises participent activement à des initiatives solidaires.

: En revalorisant leurs produits, les entreprises participent activement à des initiatives solidaires. Conformité légale : Depuis l’entrée en vigueur de la loi AGEC, il est interdit de détruire les invendus non alimentaires. Le don devient une solution incontournable pour respecter cette réglementation tout en ayant un impact positif.

De plus, ces pratiques améliorent l’image des entreprises auprès de leurs partenaires, collaborateurs et clients. Être perçu comme un acteur engagé dans des actions sociales et environnementales renforce la crédibilité et la notoriété d’une marque.

Documentaires et don : un moteur pour passer à l’action

Les documentaires sont un levier puissant pour sensibiliser le public et inciter les entreprises à agir. Ces récits visuels ne se contentent pas de dénoncer les pratiques actuelles ; ils inspirent des solutions concrètes comme le don d’invendus.

Par exemple, des campagnes de sensibilisation ont été organisées à la suite de la diffusion de documentaires traitant du gaspillage industriel ou de la surproduction. Ces initiatives ont permis à de nombreuses entreprises de revoir leurs politiques de gestion des surplus en adoptant des solutions solidaires.

Agir pour revaloriser les invendus : une démarche essentielle

Face aux enjeux sociaux et environnementaux, le don d’invendus non alimentaires s’impose comme une solution gagnante à tous les niveaux. Les documentaires jouent un rôle crucial pour alerter et mobiliser sur ces sujets, mais c’est grâce à des plateformes comme Done que les entreprises peuvent passer de la sensibilisation à l’action.