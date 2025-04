Conférence

Dans un monde en perpétuelle mutation, où les frontières entre réel et virtuel s’effacent et où les crises — qu’elles soient sanitaires, climatiques, économiques ou sociales — redéfinissent nos priorités, la question de la citoyenneté n’a jamais été aussi centrale. Être citoyen aujourd’hui, ce n’est plus seulement voter tous les cinq ans ou respecter les lois d’un pays : c’est agir, s’informer, s’impliquer, souvent au quotidien, dans une société complexe, connectée, et parfois fragmentée.