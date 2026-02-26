Documentaire

C’est le grand chassé-croisé des vacances d’hiver. À la Gare de Lyon, des centaines de milliers de voyageurs prennent la direction des stations de ski. Pour gérer ce rush exceptionnel, 750 agents se relaient jour et nuit afin d’assurer départs, sécurité et assistance.

Agents d’escale, accompagnateurs d’enfants voyageant seuls, brigade ferroviaire traquant les pickpockets : chacun joue un rôle clé dans cette ruche géante. Entre tension, imprévus et effervescence, la gare révèle aussi son visage plus élégant avec le mythique Train Bleu. Immersion au cœur d’un week-end hors norme.



Un documentaire de GREGORY COHEN