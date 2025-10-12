Ressources Dans la même catégorie

Conférence Que peut-on dire dans une société tolérante? Aujourd’hui, ce que nous nous disons les uns aux autres — et la manière dont nous le disons —...

Documentaire Paris : l’enfer des habitants envahis par les rats Envahis par les rats ! Dans certaines résidences, ils mangent les câbles électriques, grimpent aux fenêtres des habitants, et...

Documentaire Les chauffards du vélo À l’heure du dérèglement climatique, nombre de citadins ont troqué leur voiture contre un vélo. Une bonne nouvelle pour...

Article L’école face à ChatGPT : menace ou révolution éducative ? L’apparition de ChatGPT et des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse profondément le monde de l’éducation. Enseignants, élèves et institutions...

Article Les Français sont-ils devenus plus individualistes ? L’individualisme est souvent cité comme un symptôme de notre époque moderne, où l’essor des technologies, la mondialisation et la...

Documentaire CAF de Marseille : la chasse aux fraudeurs Avec près d’un milliard d’euros versés chaque année, les CAF de Roubaix et Marseille figurent parmi les plus importantes...

Documentaire Forever young : voulons-nous devenir immortels ? La jeunesse éternelle : un rêve aussi vieux que l’humanité. Naguère lubie de milliardaires californiens, la course à la...

Documentaire Ma vie de consommateur Quand des minimalistes rencontrent des consuméristes : deux familles confrontent leur mode de vie face à la société de...

Podcast Faut-il jeter de la soupe sur les tableaux ? Soupe, blocage, interruption de spectacles, qui organise toutes ces actions et dans quel but ? C’est quoi la résistance...

Podcast La fête, un lieu de liberté ou d’exclusions ? Alors que le modèle de la fête générique, normative et standardisée de la boîte de nuit accuse une baisse...

Documentaire Gilets jaunes : plongée au cœur d’une France en colère En novembre 2018, un mouvement citoyen inattendu a bouleversé la France : les Gilets jaunes. Parti des ronds-points et...

Podcast C’est quoi ça, la dé-commémoration ? Que ce soit avec le déboulonnage de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston ou celui de la statue...

Podcast C’est quoi ça, le long-termisme ? C’est à un philosophe écossais qu’on doit ce terme, William MacAskill. Il l’utilise pour la première fois en 2017,...

Conférence La violence et la vie La violence est un problème contemporain majeur, qui fait aussi effraction dans l’hôpital. Mais la violence n’implique pas que...

Podcast Laïcité : une décennie sous tension Depuis les attentats de janvier 2015, la laïcité s’est imposée comme un enjeu majeur du débat public. Détournée, elle...

Documentaire Discipline, travail, respect : ils ont six mois pour tout réapprendre En France, chaque année plus de 50 000 jeunes abandonnent l’école sans diplôme et sans aucunes formations. Pour eux...

Documentaire Face à l’inflation, ils ne se sont rien acheté depuis un an et demi À plus de 65 ans, ils pensaient avoir droit à une retraite bien méritée, mais ils ne s’en sortent...