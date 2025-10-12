Un an après la fronde du monde agricole qui avait bloqué la France, comment vont nos agriculteurs ? Nos équipes sont allées à la rencontre d’éleveurs mobilisés l’an dernier sur les barrages. Dans l’Isère, Julien et Sébastien, accablés par les charges, n’arrivent toujours pas à vivre de leur métier malgré les réformes annoncées. Des difficultés auxquelles certains tentent de répondre. Sur le lait, le beurre, les œufs et d’autres produits, la marque « C’est qui le patron » pratique des prix de vente en supermarchés qui assurent aux agriculteurs une juste rémunération. Certains peuvent même enfin prendre des vacances ! Un modèle équitable plébiscité par les consommateurs : l’entreprise, à but non lucratif, a réalisé 126 millions d’euros de chiffres d’affaires l’année dernière.