En France, plus de 17 000 expulsions locatives sont exécutées chaque année avec le concours de la force publique....
De plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c’est peut-être même votre cas. Il y a...
Ils ont structuré nos vies. Aujourd’hui, ils s’effondrent. Construit comme une immersion dans les coulisses du commerce de masse,...
Nous recevons Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la première édition de...
Si la libération de la parole des femmes s’est fait l’écho d’un projet de société reposant sur l’égalité de...
Que seraient nos villes et villages sans leurs cafés et bistrots ? Le 5 juin, au siège de Pernod...
En Centre Bretagne, le plus difficile n’est pas de trouver un emploi mais un logement. Dans ces zones rurales,...
Cette conférence présente des stratégies concrètes issues de recherches scientifiques de terrain pour mettre en œuvre des pratiques d’enseignement...
Des tonnes de déchets, des millions investis… pour si peu de résultats. Depuis des années, les Français trient leurs...
La France n’échappe pas à la violence qui sévit dans le monde du foot, avec l’apparition d’un nouveau genre...
Depuis plus d’un siècle, l’ostréiculture est indissociable du bassin d’Arcachon. Or, la qualité de l’eau, essentielle pour la croissance...
Choisir l’école de ses enfants est une décision lourde de sens, car elle façonne non seulement leur parcours académique,...
La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...
Droit de vote en 1944, droit d’ouvrir d’un compte bancaire à son nom en 1965, loi sur l’égalité salariale...
Dans leur livre d’histoire, le mot « SHOAH » n’apparait jamais ! Le traitement du génocide des Juifs durant la Seconde...
En France, plus de 200 abbayes fabriquent des produits alimentaires, textiles ou cosmétiques. Le marché, estimé à environ 75...
La famille Bourbon des Deux-Siciles mène une vie luxueuse entre événements mondains, voyages et obligations royales. Les princesses Maria...
Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au design coloré et aux saveurs variées, sont rapidement devenues un phénomène de...
En France, la majorité des musulmans respectent les lois, mais une minorité radicalisée tente d’imposer la charia. À Roubaix,...
De quoi rit-on ? Pourquoi en rit-on à un moment particulier ? Qui nous fait rire ? Qu’est ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site