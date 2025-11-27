Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment la France fabrique ses propres sans-abri ? En France, plus de 17 000 expulsions locatives sont exécutées chaque année avec le concours de la force publique....

Documentaire Le jeûne est-il une nouvelle religion ? De plus en plus de personnes se mettent à jeûner, et c’est peut-être même votre cas. Il y a...

Documentaire Grande distribution : bientôt la fin des hypermarchés ? Ils ont structuré nos vies. Aujourd’hui, ils s’effondrent. Construit comme une immersion dans les coulisses du commerce de masse,...

Conférence On nous ment constamment ? Étienne Klein répond Nous recevons Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la première édition de...

Conférence Le sexisme en entreprise Si la libération de la parole des femmes s’est fait l’écho d’un projet de société reposant sur l’égalité de...

Conférence Les cafés & bistrots : héritage, crise, renaissance Que seraient nos villes et villages sans leurs cafés et bistrots ? Le 5 juin, au siège de Pernod...

Documentaire Bretagne : un emploi, mais sans toit En Centre Bretagne, le plus difficile n’est pas de trouver un emploi mais un logement. Dans ces zones rurales,...

Conférence L’enseignement explicite des contenus Cette conférence présente des stratégies concrètes issues de recherches scientifiques de terrain pour mettre en œuvre des pratiques d’enseignement...

Documentaire Tri sélectif : pourquoi ça ne marche (toujours) pas ? Des tonnes de déchets, des millions investis… pour si peu de résultats. Depuis des années, les Français trient leurs...

Documentaire Hooligans, la guerre des ultras en France La France n’échappe pas à la violence qui sévit dans le monde du foot, avec l’apparition d’un nouveau genre...

Documentaire Arcachon : les défis de l’ostréiculture Depuis plus d’un siècle, l’ostréiculture est indissociable du bassin d’Arcachon. Or, la qualité de l’eau, essentielle pour la croissance...

Conférence Quelle école pour nos enfants ? Choisir l’école de ses enfants est une décision lourde de sens, car elle façonne non seulement leur parcours académique,...

Conférence La laïcité en France au début du XXIème siècle – Retour sur quelques idées reçues La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...

Podcast Quand les femmes objets deviennent sujets Droit de vote en 1944, droit d’ouvrir d’un compte bancaire à son nom en 1965, loi sur l’égalité salariale...

Documentaire Business ou vraie spiritualité : la vérité cachée derrière les produits monastiques En France, plus de 200 abbayes fabriquent des produits alimentaires, textiles ou cosmétiques. Le marché, estimé à environ 75...

Documentaire Héritage royal, la vie de chateau La famille Bourbon des Deux-Siciles mène une vie luxueuse entre événements mondains, voyages et obligations royales. Les princesses Maria...

Article Pourquoi les puffs sont-elles devenues le choix préféré des jeunes fumeurs ? Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au design coloré et aux saveurs variées, sont rapidement devenues un phénomène de...

Documentaire CLIR : Cellule de l’État contre l’islam radical En France, la majorité des musulmans respectent les lois, mais une minorité radicalisée tente d’imposer la charia. À Roubaix,...