Infographie | 4 infos insolites sur les emojis

Infographie

Les emojis font désormais partie intégrante de notre communication quotidienne. Ces petits symboles colorés, que l’on envoie sans même y réfléchir, cachent pourtant des histoires et des usages étonnants. Derrière leur apparente simplicité se trouvent des anecdotes insolites qui en disent long sur l’évolution de notre manière de communiquer.

Voici quatre faits surprenants mais bien réels sur ces icônes numériques.

La naissance des premiers emojis en 1999

Les tout premiers emojis ont vu le jour en 1999 au Japon. Leur créateur, Shigetaka Kurita, travaillait alors pour l’opérateur NTT DoCoMo et voulait offrir aux utilisateurs un moyen plus expressif de communiquer par SMS.

Le premier ensemble ne comptait que 176 pictogrammes, affichés en minuscule résolution 12×12 pixels. Ces dessins rudimentaires étaient pourtant le point de départ d’une révolution mondiale.

Ce qui n’était au départ qu’une idée simple pour rendre les messages plus vivants est devenu, deux décennies plus tard, un langage universel compris et utilisé par des milliards de personnes.

Des emojis utilisés dans des procès

Il peut sembler étrange d’imaginer un tribunal analyser un message rempli d’emojis, et pourtant cela s’est déjà produit. Aux États-Unis, la justice a dû prendre en compte le sens d’emojis envoyés dans des conversations liées à des affaires juridiques. Parfois, un simple 😏 ou un 🔫 change totalement l’interprétation d’un échange.

Dans ce type de cas, les juges et jurés doivent se mettre à la place de l’expéditeur et du destinataire pour déterminer l’intention réelle. Une illustration assez incroyable de la place que ces symboles ont prise dans nos vies, au point d’influencer le cours de la justice.

Les drapeaux de territoires méconnus

Parmi la longue liste d’emojis disponibles, certains sont très rarement utilisés : les drapeaux de territoires inhabités ou presque. Un exemple emblématique est celui de l’île Bouvet (🇧🇻), une petite île norvégienne perdue dans l’océan Atlantique Sud, sans habitants permanents.

La plupart des utilisateurs ne savent même pas que ce type de drapeau figure dans leur clavier numérique. C’est un détail qui montre à quel point le catalogue d’emojis a voulu couvrir l’ensemble des pays et territoires, y compris les plus isolés.

Un sens qui change selon les cultures

Si beaucoup pensent que les emojis ont une signification universelle, la réalité est différente. Prenons l’exemple de 🙏 : en Occident, il est largement utilisé pour symboliser une prière ou une demande spirituelle. Mais au Japon, il s’agit plutôt d’un geste de remerciement ou de politesse.

D’autres symboles ont même vu leur signification évoluer avec le temps. L’aubergine 🍆 et la pêche 🍑 étaient autrefois de simples représentations de fruits et légumes, mais sont devenues des codes détournés pour désigner le corps humain dans les conversations.

Cela prouve que les emojis sont vivants, et que leur interprétation dépend beaucoup du contexte culturel.