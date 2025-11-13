Cette conférence présente des stratégies concrètes issues de recherches scientifiques de terrain pour mettre en œuvre des pratiques d’enseignement efficaces, c’est-à-dire permettant au plus grand nombre d’élèves de réussir, indépendamment de leurs caractéristiques initiales. Plus particulièrement, elle présente l’enseignement explicite, une approche pédagogique dont l’efficacité pour développer les compétences des élèves, tant au niveau primaire que secondaire, a été démontrée.