Podcast

Alors que le modèle de la fête générique, normative et standardisée de la boîte de nuit accuse une baisse de fréquentation, de nouveaux espaces festifs se développent. Leur but ? Chercher à se singulariser, à mettre en avant des qualités d’inclusivité pour se distinguer d’un cadre perçu comme violent.

De la même façon, le nombre de festivals en France connaît un essor sans commune mesure avec les pays voisins. Dans ce contexte, les polémiques récentes après d’importantes scènes de liesse dans les rues de Paris (victoire du PSG, fête de la musique) témoignent d’une préoccupation croissante d’une partie de la population pour les garanties de sécurité lors des grands événements festifs.