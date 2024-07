Documentaire

Pour certains êtres, la vie est une immense mécanique dont le principal rouage s’appelle : Plaisir. Ainsi en est-il de l’existence de Laurent Burgisser, naturaliste, botaniste, musicien et paysan. Fils et petit-fils d’agriculteur, ce spécialiste des mousses est aussi un concepteur d’objets et de projets. Parmi ceux-ci, l’idée d’une ferme à roulettes dans son village genevois de Sézenove. Avec les enfants des écoles, il plante, récolte et moût son blé avant de le fournir au boulanger du coin. Pour lui, ce sont les petites idées qui font les grands changements.