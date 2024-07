Documentaire

Des perruques fraichement poudrées, des robes faites de brocarts d’or, de satin et de velours, le tout surchargé de dentelles… Habillés de leurs plus belles toilettes, 350 courtisans se presseront le 30 mai prochain, le temps d’une soirée, au château de Versailles. Des passionnés de fêtes galantes ou des curieux… Leur objectif ? Replonger trois siècles en arrière dans les appartements privés du roi ou dans la galerie des glaces. Pour participer à cette soirée unique au monde, ils ont dépensés entre 120 et 235 EUR, sans compter la location de leurs véritables costumes d’époque. Au programme de cette nuit d’exception : buffet, cours de danse baroque et bal de clôture. Pour mettre en oeuvre un tel événement dans ce lieu au patrimoine inestimable, il faut prendre de nombreuses précautions… Chloé Leroux, l’organisatrice du projet travaille sur cette soirée depuis 6 mois. Vérification des mesures de sécurité qui permettent de conserver indemnes les salles, accueil des invités, observation des costumes des serveurs… De tous ces détails dépend la réussite de l’évènement. Comment restaurateurs, organisateurs, danseurs et musiciens redonnent-ils vie aux soirées de Louis XIV ? Qui sont ces courtisans du XXIème siècle qui veulent remonter le temps ? La soirée sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances ? Un documentaire de Romain Perrot Sophie Lainé